CURIOSITA’: quando Biondi era quasi un calciatore del Notaresco…

Mercoledì sera il Catania affronterà in Coppa Italia il San Nicolò Notaresco, squadra abruzzese partecipante al campionato di Serie D. Sfida inedita al cospetto di un avversario comunque da non sottovalutare. Curiosamente, secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, uno dei calciatori del Catania più rappresentativi è stato praticamente ad un passo dall’indossare la casacca rossoblu. Parliamo di Kevin Biondi. Il talentuoso catanese classe 1999, oggi osservato speciale di società di categorie superiori, due stagioni addietro era in trattativa per il passaggio al Notaresco. Operazione avviata con il dirigente Mario Marino. Poi, però, per via di alcune dinamiche di mercato gli abruzzesi non potettero definire l’affare e Biondi si trasferì all’ACR Messina.

