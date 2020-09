CURIOSITA’: Catania, con il procuratore Tateo terzo affare in dirittura d’arrivo in pochi giorni

Curiosità di mercato che riguarda il procuratore sportivo Giovanni Tateo. L’attuale dirigenza del Catania ha concluso diverse operazioni in questi giorni con lui. La prima è legata al tesseramento di Alessandro Gatto, attaccante svincolatosi dal Bisceglie. Successivamente si è concretizzata la cessione a titolo definitivo dal Cesena del centrocampista Giacomo Rosaia (nella foto, ndr) cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Settimana prossima toccherà alla punta della Reggina Manuel Sarao. In uscita, invece, Alessio Curcio. Tateo ha intavolato spesso, in carriera, trattative con il Catania. Negli anni passati ricordiamo, tra gli altri, l’acquisto di Matteo Di Piazza, calciatore oggi in forza al Catanzaro. Ai tempi della A, invece, tramite la procura di Tateo sono approdati a Catania giocatori come Blazej Augustyn, Tomas Kosicky e Adrian Ricchiuti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***