CURIOSITA’: quando Santurro festeggiò l’unica vittoria in carriera contro il Catania

Fiducia in Antonio Santurro. Il portiere è stato prelevato in prestito dal Bologna e prende il posto di Jacopo Furlan. Cinque volte in carriera ha affrontato il Catania, solamente in una è riuscito ad avere la meglio sui rossazzurri. Era il 10 dicembre di quattro anni fa, si giocava allo stadio “Nicola De Simone” un derby atteso da 24 anni a Siracusa. Un gol di Filippo Scardina al 64′ permise agli aretusei allora guidati da Andrea Sottil di piegare l’Elefante. Santurro tirò un sospiro di sollievo quando, nel corso della ripresa, il tiro di Andrea Mazzarani s’infranse sulla traversa. Per il resto il portiere corse pochi rischi, partecipando alla festa del Siracusa al triplice fischio.

