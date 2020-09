CURIOSITA’: Sarao, quel gol che ha fatto imbufalire il Catania e Novellino…

Il Catania si affida anche ai gol di Manuel Sarao per vivere una stagione da protagonista. Giocatore fortemente voluto dalla nuova dirigenza, è stato prelevato dalla Reggina dopo avere condotto una trattativa non semplice. In quattro occasioni, da avversario, si è scontrato con i rossazzurri in competizioni ufficiali riportando una sola sconfitta e rifilando due reti. Ultima delle quali dal retrogusto profondamente amaro.

Era il 14 aprile dello scorso anno, il balbettante Catania di Walter Novellino rese visita alla Virtus Francavilla in quel di Brindisi. Nel contesto di una gara dal basso contenuto spettacolare, al 93′ una gemma di Sarao consentì ai pugliesi di avere ragione dell’Elefante. Una splendida conclusione da fuori area che non lasciò scampo al malcapitato Matteo Pisseri.

Novellino non digerì affatto la sconfitta criticando condizioni del terreno di gioco e arbitraggio, parlando anche di sconfitta immeritata. “Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi – disse – Abbiamo lottato ed evidenziato un buon atteggiamento nell’arco dei 90′. A parte il bel gol di Sarao, non ricordo altre occasioni importanti degli avversari”.

Adesso Sarao indossa proprio la maglia del Catania. Avrà modo di farsi “perdonare”…

