DALLA CALABRIA: “Attesi sviluppi di mercato col Catania”

Catania, Reggina e Catanzaro. Intrecci di mercato che potrebbero coinvolgere i tre club. Dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Calabria, secondo quanto riporta tuttoreggina.com il difensore della Reggina Edoardo Blondett rimane diviso tra Catania e Catanzaro, stesso discorso per l’attaccante Manuel Sarao. Il centrocampista Alberto De Francesco, invece, attende notizie da Catania. La società amaranto neo promossa in Serie B, in tutti i casi, ha dato l’ok al trasferimento dei calciatori. Bisogna ratificare gli accordi, si attende di conoscere la volontà dei giocatori stessi. E ricordiamo che tra Catania e Catanzaro ci sono discorsi avviati per un eventuale scambio di punte con al centro dell’attenzione Davis Curiale e un attaccante giallorosso (forse Mamadou Kanoutè, ndr).

