ESCLUSIVA: Catania-Di Paolantonio, le ultime

Radio mercato ha accostato negli ultimi giorni al Catania il centrocampista Alessandro Di Paolantonio, reduce da una brillante stagione all’Avellino. Adesso è svincolato e fioccano le richieste per lui, con contatti avviati anche con società cadette, a conferma del valore del calciatore classe 1992. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, l’accostamento alla società rossazzurra è riconducibile ad una richiesta d’informazioni operata dal Catania. Di Paolantonio vuole sposare un bel progetto, legittimamente ambisce al salto di qualità. L’ipotesi dell’apertura di un eventuale in Serie B lo stuzzicherebbe non poco, ma in questo momento il Catania è semplicemente uno dei tanti club ad avere chiesto informazioni.Sembra, invece, che si sia raffreddata l’ipotesi Pescara. Per adesso il Catania non è andato oltre. Il quadro dovrebbe essere più chiaro tra 10-15 giorni.

