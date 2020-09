ESCLUSIVA: Pinto non convocato, ecco perchè. Prosegue la trattativa per il rinnovo

Il laterale sinistro Giovanni Pinto non prenderà parte al match di stasera contro il Notaresco. Qualcuno ha avuto il sospetto che ci fosse un caso dietro alla mancata convocazione di Pinto. In realtà non c’è niente di cui preoccuparsi, mentre prosegue la trattativa per il prolungamento del contratto con il Catania. Queste le parole del procuratore Alberto Bergossi ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Nessun caso, assolutamente. Ha avuto una distorsione al ginocchio un pò di tempo fa, non ha ancora recuperato al 100%. Sono in contatto con Pellegrino per un prolungamento del contratto. Stiamo entrando nel dettaglio della trattativa, per il momento Pellegrino è impegnato su altri fronti di stretta attualità. E’ chiaro che se non si trova l’accordo, Avellino sarebbe una piazza gradita ma Pinto ha un contratto con il Catania e decide la società. La dirigenza vuole prolungare il contratto, poi è chiaro che va trovato un accordo. Rientra nella normalità delle cose, i matrimoni si fanno in due. Però ripeto, non mi sembra che ci siano problemi in questo senso con il Catania. Se il club considerebbe la cessione in caso di offerta importante? Magari se arrivassero proposte dalla B, ma ribadisco che la volontà del Catania è di trattenerlo. Questa è già una grande piazza”.

