ESCLUSIVA: Pinto, offerte respinte. Si lavora per il rinnovo

Il laterale sinistro Giovanni Pinto non si muove da Catania, lo ribadiamo in questa sede. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, la società rossazzurra ha rispedito al mittente le proposte provenienti da club di Serie C e B. In Lega Pro anche Avellino e Bari, tra gli altri, avevano chiesto informazioni ma il Catania non intende privarsi di uno dei migliori terzini della categoria. La dirigenza non ha mai nascosto la propria stima nei confronti del ragazzo, che ha ricevuto anche il benestare di mister Giuseppe Raffaele. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per provare ad estendere la durata del vincolo contrattuale di Pinto, attualmente in scadenza a giugno 2021.

