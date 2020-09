ESCLUSIVA – Pinto, il procuratore: “L’Avellino vuole chiudere, ma mi fido di Pellegrino che gli prolungherà il contratto”

A proposito del forte interesse dell’Avellino sottolineato dalla nostra redazione per Giovanni Pinto, il procuratore del ragazzo Alberto Bergossi si è così espresso ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Ci sono squadre di pari livello, o persino superiori sulla carta al Catania, che mi hanno chiesto informazioni su Pinto. Lui ribadisce di stare bene in Sicilia e, pertanto, ho lasciato perdere altre situazioni di mercato sviluppatesi in questi giorni. Ad esempio l’Avellino mi ha chiamato e vorrebbe subito portarlo in Irpinia. Il Direttore Di Somma è stato molto esplicito con me. C’è da dire che lui è stato mio capitano ad Avellino, ma gli ho risposto di avere assunto un impegno con il Catania. Se non gli prolungano il contratto, allora lo posso cedere ma la dirigenza rossazzurra mi ha dato rassicurazioni totali in questo senso e non ho motivo di non fidarmi di una persona seria come il Direttore Pellegrino”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***