ESCLUSIVA: su Vano anche il Palermo, offerta rosanero migliore rispetto a quella del Catania

Michele Vano resta un nome ambizioso sul mercato di Serie C. Da Nord a Sud è autentica bagarre per provare a strappare il sì del Carpi. L’attaccante romano ha già fatto sapere che vorrebbe cambiare casacca, ma per accontentarlo la società biancorossa chiede un esborso economico non indifferente ai club interessati. In Sicilia c’è il Catania, ma anche il Palermo. Rosanero e rossazzurri sono sulle tracce del giocatore e, secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, hanno già mosso i primi passi concreti. Ad oggi i parametri della proposta del Palermo la rendono più allettante rispetto a quella del Catania. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà un rilancio degli etnei, fermo restando che molte altre squadre non perdono di vista il profilo di Vano.

