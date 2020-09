EX ROSSAZZURRI – Ledesma: “Non riesco a tornare in Italia. Mi scuso con la gente di Messina”

Era stato ufficializzato l’approdo dell’ex centrocampista del Catania Pablo Ledesma, fortemente desideroso di tornare in Italia ripartendo addirittura dalla Serie D, sponda FC Messina. Tuttavia sono subentrati dei problemi che hanno fatto saltare l’operazione, come spiegato dallo stesso calciatore argentino:

“Prima di tutto volevo scusarmi con tutta la gente del Fc Messina, con il direttore César Grabinski e il vostro presidente, Rocco Arena. Per me è un momento difficile e una scelta difficile. Non riesco a venire. Ho avuto diversi problemi familiari e quindi non possiamo andare avanti. Grazie mille per tutto e scusa ancora. In bocca al lupo per sempre”.

La società peloritana ha risposto esprimendo vicinanza all’argentino: “Auguriamo il meglio a Pablo Ledesma, nella speranza che possa superare questo momento difficile”.

