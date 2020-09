La Sambenedettese degli ex rossazzurri Federico Angiulli e Maxi Lopez non dispiace a Trigoria contro un avversario quotato come la Roma. Amichevole di lusso per i marchigiani, trascinati proprio da un ottimo Maxi Lopez, autore di una doppietta di rigore. Doppietta che però non è sufficiente ai fini del risultato, che premia i giallorossi vittoriosi per 4-2 andando a segno con Veretout, Perotti, Mkhitaryan e Antonucci.

