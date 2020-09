EX ROSSAZZURRI: Moriero, continua la ricerca di una nuova panchina

Breve esperienza vissuta sulla panchina del Catania per il grande ex calciatore dell’Inter Francesco Moriero. Era il 2016, la prima stagione che vide i rossazzurri soffrire nell’inferno della Lega Pro. Moriero subentrò a mister Giuseppe Pancaro per cercare di salvare il salvabile, facendo i conti con penalizzazioni continue e difficoltà di ogni genere. Raggiunta la salvezza all’ultima giornata di campionato grazie al 2-1 inflitto alla Fidelis Andria, Moriero non venne riconfermato alla guida tecnica del Catania ripartendo da Sambenedettese e Cavese, senza lasciare il segno. Quest’anno vorrebbe provare a rilanciarsi in Lega Pro ma, al momento, non ci sono novità. Fino ad un paio di settimane addietro era stato tenuto in considerazione dal Teramo, il club abruzzese però ha preferito puntare sull’ex difensore Massimo Paci, reduce dalle avventure con Civitanovese, Montegiorgio e Forlì. Moriero, dunque, continua ad attendere una nuova opportunità professionale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***