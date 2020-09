EX ROSSAZZURRI: Salandria subito in evidenza alla Viterbese

Gli ex rossazzurri Mbende e Francesco Salandria in campo nel test amichevole con la Casertana. Viterbese vittoriosa per 4-2 al “Mancini Park Hotel” di Roma. Molto bene soprattutto il centrocampista, da poco ingaggiato dal club gialloblu che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Catania. Salandria si è trovato subito a proprio agio nel centrocampo proposto dal tecnico Agenore Maurizi, evidenziando un buono stato di forma. Passivo che poteva anche essere più ampio se Scalera non avesse centrato la traversa nel corso della ripresa. Insomma, subito impressioni positive per Salandria in terra laziale.

