EX ROSSAZZURRI: ufficiale il ritorno di Barisic in Slovenia

Otto anni fa lasciò la Slovenia per concretizzare il sogno di giocare in Italia. L’attaccante Maks Barisic approdò nel nostro Paese, crescendo nelle giovanili di Milan e Catania. Poi ha totalizzato un centinaio di presenze nella prima squadra rossazzurra con 10 gol all’attivo. In mezzo le brevi esperienze di Messina, Andria e Padova venendo ceduto con la formula del prestito.

Il Catania ha sempre creduto nelle potenzialità del giocatore classe 1995, ma non è riuscito ad esplodere nel nostro campionato facendo anche i conti con problemi fisici che ne hanno pregiudicato il rendimento. Così, dopo la risoluzione del contratto, ecco che Barisic lascia la Sicilia per tornare ufficialmente in patria. Il Luka Koper ha formalmente definito l’ingaggio di Barisic, speranzoso di rilanciare le proprie ambizioni tornando alle origini.

