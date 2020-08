ESCLUSIVA – G. Cicchetti (ag. Fifa): “Catania in ottime mani con Raffaele, sarà protagonista”

Il Catania riparte da mister Giuseppe Raffaele in panchina e dal cambio di proprietà, dopo mesi estremamente complicati per il club che ha rischiato il fallimento. Quale ruolo reciteranno i rossazzurri nel prossimo campionato di Serie C? Di questo ed altro ha parlato l’agente Fifa Gianfranco Cicchetti, che ringraziamo per essere intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

Il calciomercato riapre ufficialmente i battenti, mentre si avvicina l’inizio del campionato. Che mercato sarà, alla luce della tanto chiacchierata riforma sulle liste?

“Sarà un mercato lento e difficile, fatto di tante incertezze e indecisioni, di pochi movimenti e all’insegna del risparmio e del rispetto dei ventidue posti in lista. Prevedo un’ultima settimana scoppiettante, nella quale soprattutto gli scambi saranno probabilmente tanti”.



Serie C, il criterio di suddivisione dei gruppi non cambia. Non sarebbe il caso, nei prossimi anni, di varare i gironi nazionali onde evitare disparità?

“Il criterio geografico permette agli attuali club di risparmiare qualcosa e soprattutto di avere una caratterizzazione ben precisa dei tre gironi. Per ora credo sia giusto continuare così”.



Il Catania ha una nuova proprietà, pronta a rilanciarne le ambizioni. Anche i rossazzurri faranno parte del gruppo di squadre competitive nel girone C?

“Catania è una grande piazza e merita senz’altro ben altri palcoscenici. Il club etneo sarà indubbiamente uno dei protagonisti del girone C, impossibile pensare come i rossoazzurri non siano tra le principali favorite del gruppo meridionale, a prescindere”.



Il Catania perde Cristiano Lucarelli, ma perfeziona l’ingaggio di Giuseppe Raffaele. E’ la scelta giusta per la panchina etnea?

“Raffaele ha fatto molto bene a Potenza e merita di sedersi su una panchina così difficile e prestigiosa come quella di Catania. L’eredità di Lucarelli sarà in ogni caso complicata, ma credo che i catanesi siano in ottime mani”.



A proposito di Catania, in organico spicca la presenza di un profilo importante come Bruno Leonardo Vicente. Lo vedremo ancora indossare la casacca rossazzurra?

“Bruno ha un altro anno di contratto con il Catania e intende rispettarlo. Al momento non abbiamo ricevuto nessun feedback dal club, in un senso o nell’altro, quindi lui resta un giocatore importante del Catania. Qualora dovessero arrivare richieste, le valuteremo sicuramente insieme alla dirigenza”.



In caso di partenza di Furlan, il Catania reperirebbe sul mercato un nuovo portiere. Crispino può essere un nome tenuto in considerazione?

“Crispino ha dimostrato negli ultimi anni di essere un portiere importante e affidabile. Al momento è tra i migliori numero uno della categoria. Nel caso ci fosse la possibilità, Catania sarebbe assolutamente una destinazione gradita”.

