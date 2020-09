GATTO: l’exploit nel Verona Primavera, l’esordio in B a Modena e la buona annata a Bisceglie

Dopo aver raggiunto l’intesa con i terzini Alessandro Albertini e Andrea Zanchi, il Catania ha ufficializzato un innesto per il reparto offensivo: Alessandro Gatto. L’attaccante proveniente dal Bisceglie sarà una delle frecce a disposizione del tecnico Giuseppe Raffaele per la nuova stagione.

Tarantino classe 1994, Alessandro Gatto ha iniziato il proprio percorso calcistico nelle giovanili del Lecce. Completato l’apprendistato nel club salentino, il ragazzo è andato a Martina Franca e Taranto (6 presenze e 3 gol nel girone H di Serie D), disputando il Torneo di Viareggio 2013 con la rappresentativa dilettanti. Le buone performance al Viareggio gli sono valse la chiamata del Verona, di cui è stato l’autentico trascinatore della formazione Primavera nella stagione 2013-14 con 20 gol in 31 presenze. In seguito il club gialloblu lo ha dirottato in prestito a Modena (3 apparizioni in Serie B nel 2014-15), Pordenone e Juve Stabia. La sua carriera è proseguita in terza serie tra Monopoli, Südtirol, Arzachena e Bisceglie, squadra con cui ha disputato una buona annata sul piano personale nonostante la retrocessione (7 gol in 32 presenze).

Alessandro Gatto è una seconda punta che fa della duttilità tattica (può ricoprire più ruoli offensivi) e della prolificità i propri punti di forza. È solito svariare lungo tutto l’arco offensivo alla ricerca della giocata personale o dello spunto per i compagni. Abilità nei calci piazzati e doti da rigorista fanno parte del bagaglio tecnico del guizzante attaccante pugliese ora in forza ai rossazzurri.

