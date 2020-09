DI GIOVANNI (Pres. Notaresco): “Col Catania giornata storica. Etnei più forti di noi, ma ce la giocheremo”

Così il Presidente del Notaresco Salvatore Di Giovanni, in vista della trasferta di Catania, attraverso i canali social della società abruzzese:

“Il Catania avversario in Coppa Italia? E’ un motivo di orgoglio per la nostra società che dà merito al cammino fatto nella scorsa stagione ed al percorso di crescita che stiamo vivendo da diversi anni. Per Notaresco, quella di domani è una giornata davvero storica perché, per la prima volta, in un impegno ufficiale, si confronta con una squadra così blasonata. Siamo assolutamente consapevoli di affrontare una squadra più forte di noi, il Catania potrà recitare un ruolo importante in campionato ma, noi, andremo comunque a giocarci la partita perché in palio c’è, in caso di qualificazione al turno successivo, la sfida contro il Pescara ed è un altro motivo di assoluto prestigio, a cui teniamo molto che potrebbe farci scrivere, ancor di più, pagine della nostra storia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***