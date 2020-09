IZCO sui social: “Voglia che non passerà mai. Amo Catania, amo il Catania, amo i catanesi”… firmato ‘Mbare’ Mariano

Per rendere ancora più marcata ed evidente la voglia totale di sposare nuovamente il progetto rossazzurro, il centrocampista Mariano Izco scrive il seguente post su Facebook dopo l’intervista concessa al quotidiano ‘La Sicilia’:

“Sei anni sono passati.

Non c’è stato giorno, attimo, in cui non abbia pensato ad un mio ritorno.

Ho sempre sperato in cuor mio di poter indossare ancora una volta questi colori perché, credetemi, “belli comu a chisti nuncinnè”.

Amo Catania, amo il Catania e amo i Catanesi.

Aspettavo questo momento da tempo e sarà fantastico riabbracciarci.

Sogno il Massimino pieno di gente, di riascoltare i cori della Nord.

Sogno di indossare ancora la mia 13 e di sudarla come un matto.

Sei anni sono passati, è vero, ma la mia voglia di Catania non passerà mai.

Speriamo di vederci presto in campo e di lottare insieme.

– “Mbare” Mariano”.

