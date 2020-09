LA REPUBBLICA: “Abbonamenti Eleven Sports, due canoni differenti”

Eleven Sports, piattaforma online con sede nel Regno Unito, anche in questa stagione trasmetterà le gare del campionato di Serie C. Compresi i play-off promozione, play-out e gli incontri di Coppa Italia. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, sarà necessario registrarsi sul sito internet www.elevensports.it, scegliere un abbonamento tra quelli offerti e attivare un profilo personale associato ad una carta di credito o ad una prepagata per avere a disposizione tutti i contenuti sportivi trasmessi. Chi vorrà, potrà anche scaricare l’applicazione per i sistemi android e ios dagli store e seguire i match pure su tablet e smartphone.

Eleven Sports propone due canoni differenti: uno mensile ed uno annuale. Il costo dell’abbonamento mensile è di 5.99 euro, mentre per l’intero pacchetto annuale bisognerà pagare 39.99 euro per seguire, oltre alla Serie C di calcio, la Superlega di volley e la Serie A di pallamano. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sui canali web della piattaforma inglese, tranne il posticipo del lunedì sera che, invece, sarà visibile in chiaro su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre. In chiaro sui canali della Rai anche una partita per ogni turno di Coppa Italia e play-off post campionato.

Gli highlights di tutte le partite di C potranno essere visibili a chiunque sul sito internet (anche da chi non ha sottoscritto alcun tipo abbonamento e non è registrato alla piattaforma) già un’ora dopo il fischio finale. Inoltre saranno disponibili alcuni contenuti multimediali, liberamente accessibili, come speciali e interviste ai protagonisti delle 60 squadre del campionato di Lega Pro. Eleven Sports garantisce pure la possibilità di acquistare la visione del singolo evento sportivo “oneshot” di volta in volta offerto, secondo le modalità e le condizioni previste dal proprio regolamento. La piattaforma è compatibile con i dispositivi Google chromecast, oltre ad essere disponibile su Amazon fire tv.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***