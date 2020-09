DA ‘LA SICILIA’ – CALCIO CATANESE: Acireale, Savanarola vede il clima giusto. Porcaro crede nel progetto Biancavilla. Paternò, sopralluogo allo stadio

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Carica e motivazioni a mille, in Serie D, per Acireale, Biancavilla e Paternò. Il capitano granata Giuseppe Savanarola vede il clima giusto: “Stiamo svolgendo un ritiro a tutti gli effetti da squadra professionistica. Rosa di valore e completa per over e under, ora si deve dimostrare in campo di meritare questa maglia. Servirà serrare i ranghi durante la stagione nei momenti di difficoltà”.

Entusiasmo a Biancavilla, con il 32enne difensore Pasquale Porcaro che rivela di essere rimasto “colpito dal progetto di una società guidata in modo molto serio dal presidente Furnari”. Appare molto soddisfatto della campagna acquisti l’allenatore Nicola Basile, mentre il numero uno gialloblu Furnari parla di una squadra in continua crescita.

A Paternò c’è attesa per la campagna abbonamenti che partirà domani con prezzi che andranno dai 70 ai 150 euro, ma la società dovrà tenere conto delle restrizioni imposte dal Covid. Lavori allo stadio “Falcone-Borsellino”, alle prese con un trattamento di rafforzamento del fondo in erba naturale. Un sopralluogo della commissione tecnica in settimana deciderà circa l’utilizzo per l’imminente stagione che si aprirà il 20 con la Coppa Italia ed il 27 con l’inizio del campionato.

