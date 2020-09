DA ‘LA SICILIA’ – Mercato: Bellodi e Beretta nomi nuovi, Volpe ancora nel mirino. Mazzarani verso la firma con il Livorno

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Rosa da completare, quella del Catania. Mancano ancora pochi innesti. Intanto lunedì ha firmato Denis Tonucci, ma la società mira all’ingaggio di un altro difensore. Il nome nuovo, in tal senso, è quello di Gabriele Bellodi, ventenne di proprietà del Milan. A centrocampo, congelata la partenza di Vicente che potrebbe restare in caso di lista ufficialmente allargata. In avanti, ritorno di fiamma per Volpe (Frosinone) ed è stato sondato Giacomo Beretta (Ascoli, nella foto). Mazzarani verso la firma con il Livorno. Curcio e Furlan in uscita. Bisceglie e Vibonese sulle tracce di Distefano, da valutare il futuro di Panebianco.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***