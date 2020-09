DA ‘LA SICILIA’ – Tacopina: “Resto interessato al Catania ma situazione finanziaria difficile”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’avvocato statunitense Joe Tacopina conferma al quotidiano l’interesse per il Catania, ma la situazione è in stand-by:

“Al momento non è cambiato niente. Assieme ai miei collaboratori esaminiamo la questione ogni giorno perchè vorrei fare tanto per il Catania. Non nascondo però che la situazione finanziaria è difficile e stiamo ancora aspettando tutta la documentazione e i numeri della Sigi. Inutile ribadire che io sono interessato al Catania ma non potranno esserci novità fino a quando non avremo approfondito il tutto”.

