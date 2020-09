MACALLI (ex Pres. Lega Pro): “Serie C, il calendario dev’essere nazionale”

Fa discutere la decisione della Lega Pro di non modificare il criterio di suddivisione dei gironi, soprattutto tenendo conto delle numerose squadre del raggruppamento C che lotteranno per le posizioni di vertice. Mario Macalli, ex Presidente della Lega Pro, si esprime così sul tema, ai microfoni di tuttoc.com:

“Io stesso misi una squadra siciliana in Lombardia. Perché per me si tratta di un campionato nazionale e quindi il calendario dev’essere nazionale. Non vedo problemi se un fatto episodico del genere sarebbe diventato continuativo. Alla fine il costo delle trasferte incide sul 3% del bilancio delle società”.

