MERCATO: Alessandria-Curcio, si raffredda la pista?

Potrebbe raffreddarsi la pista che porta Alessio Curcio all’Alessandria. Il Direttore Sportivo dei grigi Fabio Artico non indicava nei giorni scorsi il rossazzurro come una prima scelta per il ruolo di trequartista/seconda squadra, pur ritenendolo un profilo importante. Adesso dalla stampa piemontese si apprende che l’Alessandria sarebbe vicina al montenegrino Ognjen Stijepovic (‘99), di proprietà della Sampdoria ma lo scorso anno in prestito alla Pistoiese. Nel caso in cui per Curcio sfumasse l’ipotesi Alessandria, come spiegato dal procuratore Giovanni Tateo ai nostri microfoni ci sarebbe l’alternativa Modena e comunque si valuterebbero altre soluzioni. Ricordiamo che il calciatore ex Vicenza è in uscita dal Catania.

