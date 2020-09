MERCATO: altro che Catania, il futuro di Pettinari è in alta Serie B

Alcune testate giornalistiche hanno riportato la notizia di un eventuale trasferimento dell’attaccante del Trapani Stefano Pettinari al Catania. Pista che, però, non può essere ritenuta percorribile visto l’elevato ingaggio percepito e l’ambizione del giocatore di lasciare i granata per vivere un’esperienza importante in Serie B. Non a caso l’attaccante ha raggiunto un’intesa con il Lecce. Una volta ottenuto lo svincolo dal Trapani, Pettinari – secondo quanto informa la redazione di tuttoc.com – è atteso dal club giallorosso con cui firmerà un contratto di durata triennale e lotterà per disputare un campionato di vertice in B.

