MERCATO: Bertoncini, avanza il Como

Davide Bertoncini più lontano da Catania. Il difensore della Reggina piace alla società rossazzurra, ma non manca la concorrenza. Si sono registrati diversi contatti con club di Lega Pro, in questo momento sono tre le squadre che spingono con più insistenza. Su tutte, il Como. E’ molto forte il pressing dei lariani per arrivare a Bertoncini. Attualmente è proprio il Como ad avere formulato l’offerta migliore. Situazione in evoluzione, ma intanto i biancoblu hanno compiuto importanti passi avanti nella trattativa.

