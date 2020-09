Da qualche anno nel mirino del Catania, ancora una volta Riccardo Martignago non sposa il progetto rossazzurro. Niente da fare, la società etnea abbandona la pista che porta all’attaccante, in procinto di lasciare Teramo a titolo definitivo per accettare la proposta del Ravenna. E’ stato raggiunto l’accordo tra le parti, contratto biennale. Martignago riparte da Ravenna dopo l’esperienza in prestito all’Alessandria.

