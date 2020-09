MERCATO: Catania, aumenta la concorrenza per Bertoncini e De Francesco

C’è anche il forte difensore della Reggina Davide Bertoncini (nella foto, ndr) tra i profili sondati dal Catania per il reparto arretrato. La società rossazzurra continua ad essere attiva sul mercato e conta di chiudere al più presto per nuovi elementi capaci di garantire affidabilità ed innalzare il tasso tecnico della squadra. Su Bertoncini, però, si sta concentrando un numero sempre maggiore di club interessanti, come Avellino e Catanzaro nel girone C. Discorso identico per il centrocampista Alberto De Francesco che, però, dopo i recenti innesti di Luis Maldonado, Mariano Izco e Giacomo Rosaia sembra essere una pista meno calda rispetto ai giorni scorsi.

