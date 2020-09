MERCATO: Catania, per il centrocampo si valuta anche Rosaia

Generoso calciatore classe 1993, Giacomo Rosaia rappresenta uno dei tanti profili valutati dal Catania per rinforzare il centrocampo. Attualmente in forza al Cesena, Rosaia è capace di ricoprire tutti i ruoli in mediana e può anche giostrare sull’out difensivo destro. Elemento duttile, può davvero fare al caso dell’Elefante. Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha indossato anche le casacche di Treviso, Massese e Carrarese totalizzando non poche presenze in Serie C. Il suo contratto scade a giugno 2021.

