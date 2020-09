MERCATO: Catania, per Cianci attenzione soprattutto alla concorrenza del Bari

Giocatore che piace al Catania, come confermato dal procuratore del ragazzo ai nostri microfoni, sulle tracce di Pietro Cianci non mancano i club interessati in C. Il suo cartellino appartiene al Teramo, che pare intenzionato a privarsene. Attenzione soprattutto alla concorrenza del Bari. L’attaccante, barese di nascita, darebbe la priorità al club pugliese nel caso in cui ci fossero concretamente i presupposti per intavolare una trattativa. Sarà determinante la volontà del calciatore.

