MERCATO: Catania, corsa a tre per Bertoncini

Il Catania non molla la presa per Davide Bertoncini, difensore in uscita dalla Reggina. La società rossazzurra, che ha recentemente messo a segno il colpo Claiton, è alla ricerca di ulteriori rinforzi per il pacchetto difensivo. Bertoncini continua ad essere un profilo gradito alla dirigenza. Al momento però il Como è avanti nella corsa al giocatore e anche il Catanzaro ha rilanciato. Ad oggi sono questi tre i club principalmente interessati a Bertoncini.

