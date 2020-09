MERCATO: Catania, nuovi contatti con la Reggina

Acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Manuel Sarao, il Catania bussa ancora alla porta della Reggina. Non per Alberto De Francesco, pista che i rossazzurri hanno abbandonato con il centrocampista ora diretto all’Avellino. Ma per l’esperto attaccante brasiliano Reginaldo. Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino aveva smentito l’arrivo di quest’ultimo, in realtà contatti si erano registrati nelle scorse settimane e le parti hanno avuto nuovi dialoghi negli ultimi giorni, avviando la trattativa. Sensazioni positive circa l’esito dell’operazione. Da non escludere, inoltre, un rinnovato interesse per l’ex difensore rossazzurro Edoardo Blondett.

===>>> MERCATO – Da Reggio Calabria: “Reginaldo, vicina la cessione al Catania”

