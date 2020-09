MERCATO: Catania e Palermo, rumors su Monachello per l’attacco

Nome nuovo di mercato per l’attacco del Catania. Tra i tantissimi profili valutati figurerebbe una conoscenza del calcio siciliano. L’attaccante classe 1994 Gaetano Monachello, il cui cartellino appartiene all’Atalanta e reduce dall’esperienza in prestito al Venezia. Monachello, nato nella provincia di Agrigento (Palma di Montechiaro, ndr) secondo quanto riporta seriebnews.com rappresenterebbe un’idea di mercato anche per il Palermo. Lui ha già indossato, peraltro, la maglia rosanero nella stagione 2017/18. Derby di mercato in vista? L’Atalanta sarebbe disponibile ad una nuova cessione in prestito della punta.

