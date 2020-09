Ancora un nome nuovo in sede di calciomercato per il Catania. Secondo informazioni raccolte dalla redazione di tuttoc.com, la società rossazzurra ha manifestato un concreto interesse per Simone Guerra, attaccante classe ’89 di proprietà del Vicenza. Modena e Catania sono da tempo sulle tracce del giocatore ex Feralpisalò, si preannuncia una corsa a due, volontà biancorossa di cedere il giocatore permettendo.

