MERCATO: contratti in scadenza, ancora varie situazioni da definire

Ancora un anno di contratto per diversi calciatori di proprietà del Catania. Praticamente più di mezza squadra. Ma la situazione, pian pianino, va chiarendosi con la maggioranza dei giocatori in questione che sono stati dichiarati in lista di partenza. Ad oggi hanno il contratto in scadenza Tommaso Silvestri, Jacopo Furlan, Andrea Mazzarani, Davis Curiale, Nana Welbeck, Kevin Biondi, Alessio Curcio, Francesco Salandria, Giovanni Pinto, Bruno Vicente, Miguel Ángel Martínez, Kalifa Manneh, Mario Noce e Adis Mujkic.

Tra questi, Furlan e Mazzarani sono destinaio al Livorno mentre Curiale è in trattativa con il Catanzaro. Curcio è sul mercato, Vicente e Salandria hanno ricevuto richieste e dovrebbero pure loro salutare Catania. Pinto e Biondi, invece, trattano il rinnovo. Molto probabilmente lo farà anche Silvestri, riconfermato dalla società. Restano in sospeso le situazioni legate a Martinez, Manneh, Noce e Mujkic.

