MERCATO: Curiale-Catanzaro, situazione in stand-by

Non si sblocca ancora la trattativa per il passaggio di Davis Curiale al Catanzaro. Contatti per l’attaccante sono stati avviati anche con altre società ma, da giorni, è piuttosto ricorrente l’accostamento di Curiale ai giallorossi, in cerca di rinforzi per il reparto avanzato. In effetti ne parti ne hanno discusso e continuano a farlo. Proposto l’inserimento di una contropartita tecnica gradita al Catania. Giacomo Tulli e Mamadou Kanoutè le principali opzioni. Al momento, però, tutto fermo.

