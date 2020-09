MERCATO – Curiosità: Catania, per Fazio era quasi fatta ma…

Nei giorni scorsi il Catanzaro ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Pasquale Fazio. Il messinese classe 1989, però, era stato davvero ad un passo dal trasferimento in Sicilia. Il Catania gli aveva offerto la possibilità concreta d’indossare la casacca rossazzurra. Fino a venerdì 11 settembre Fazio era praticamente un giocatore del Catania. Pellegrino e Guerini ce l’avevano in pugno e mancava davvero poco per ratificare l’intesa. Il giorno successivo il Catanzaro si è intromesso formulando un’offerta economicamente più allettante e Fazio, nel giro di 24-48 ore, ha preferito accettare la proposta giallorossa. In compenso l’Elefante ha risposto soffiando ai calabresi l’esperto brasiliano Claiton, a cui erano molto interessati.

