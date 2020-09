MERCATO: Livorno, difficoltà a chiudere con Mazzarani

Dopo le difficoltà incontrate per l’ingaggio di Jacopo Furlan, con il Livorno che dovrebbe puntare su un profilo Under per la porta, si registrano complessità nella chiusura dell’operazione con Andrea Mazzarani. Anche il jolly offensivo romano era ad un passo dalla firma per il passaggio dal Catania al Livorno, ma il cambio dirigenziale amaranto complica le cose. Si continua a trattare, le parti però non sono vicine alla definizione dell’ingaggio.

