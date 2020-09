MERCATO: Luigi Silvestri, il tecnico Braglia conferma che l’Avellino ha comprato il cartellino

Giungono conferme dopo le indiscrezioni delle ultime ore. Definitivamente sfumata la pista che porta al difensore Luigi Silvestri. Niente Catania, direzione Avellino. Lo stesso tecnico degli irpini Piero Braglia in conferenza stampa dà per conclusa l’operazione, pertanto il Catania dovrà rivolgere altrove le proprie attenzioni per completare il reparto arretrato:

“Non è facile comprare così tanti calciatori pagando i cartellini come sta facendo la proprietà – spiega Braglia – perché in Serie C di solito non si pagano i cartellini. Ieri sera ho ringraziato il Presidente, secondo me ha fatto un sacrificio per Silvestri e mi sembrava il minimo ringraziarlo”.

