MERCATO: Manneh e Dall’Oglio verso la riconferma

Non dovrebbe essere giunta al capolinea l’avventura catanese di Kalifa Manneh e Jacopo Dall’Oglio. Entrambi i profili sono stati attentamente valutati dallo staff tecnico rossazzurro, che pare orientato a rinnovargli la fiducia.

Manneh, cresciuto nelle giovanili del Catania, in più di un’occasione ha dimostrato di non volere lasciare la Sicilia provando a riscattare un’annata poco esaltante. In seguito si dovrebbe anche discutere di un prolungamento del contratto del gambiano, che scade a giugno 2021. Per quanto riguarda Dall’Oglio – pronto a ridursi l’ingaggio – l’obiettivo è metterlo nelle condizioni di esprimersi ai livelli che gli competono dopo avere vissuto una stagione complicata.

