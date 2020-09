MERCATO: Naessens-Catania, operazione vicina alla conclusione

Nuovo acquisto all’orizzonte per il reparto offensivo del Catania. Quasi chiusa la trattativa per l’ingaggio di Jens Naessens, 29enne attaccante belga svincolatosi dal KSV Roeselare che firmerà con il club rossazzurro una volta completate le visite mediche. Prima esperienza all’estero per il giocatore che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco e, in precedenza, ha indossato le casacche di Westerlo, KV Mechelen e Antwerp.

