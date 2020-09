MERCATO: Pinto confermato da Raffaele, prossimo step il rinnovo

Il laterale sinistro Giovanni Pinto confermato dal tecnico Giuseppe Raffaele. Profilo stimato dalla dirigenza rossazzurra, per Pinto si attendeva solamente il responso dell’allenatore, come precisato nei giorni scorsi dal procuratore ai nostri microfoni. Raffaele vede ben inserito il ragazzo nei suoi schemi, potendo interpretare con la stessa disinvoltura il ruolo di laterale sinistro in una difesa a tre o a quattro. Il passaggio successivo sarà il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza tra un anno.

