MERCATO: Pinto, l’Avellino si allontana

Mentre prosegue la trattativa per il prolungamento contrattuale di Giovanni Pinto e non dovrebbero esserci intoppi nei prossimi giorni, l’Avellino – che aveva manifestato un interesse molto forte per quest’ultimo – ha reperito sul mercato il terzino sinistro Fabio Tito. Il 27enne ex Vibonese si trovava nello status di svincolato. La società irpina, una volta prelevato Tito, si allontana ulteriormente dal laterale mancino del Catania che salterà il match con la Paganese causa squalifica e qualche problemino fisico.

