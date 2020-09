MERCATO: nuovo portiere over? Dipende da… Furlan

Il Catania dovrebbe reperire sul mercato anche un guardiapali over. L’utilizzo del condizionale è d’obbligo, mai come in questo caso. Chiaramente ci sono delle esigenze di lista da rispettare, il Catania non può acquistare un numero illimitato di calciatori e necessita anche d’intervenire in uscita. Al momento gli estremi difensori a disposizione di mister Giuseppe Raffaele sono Miguel Angel Martinez e Jacopo Furlan. Quest’ultimo lascerebbe la Sicilia ma fin qui, ad oggi, si muove poco sul mercato. Qualora non pervenissero offerte valide proseguirebbe la militanza nel Catania e, di conseguenza, la società non acquisterebbe un nuovo portiere over. Ma lo scenario può cambiare in qualsiasi momento.

