MERCATO: retrocessi, ma gli ex Catania Gyomber e Bogdan non giocheranno in C

A sorpresa due piazze importanti come Livorno e Perugia sono retrocesse in Serie C. Malgrado questo, nelle due squadre figurano profili che valgono certamente la militanza in categorie superiori. Tra questi è impossibile non citare i difensori Norbert Gyomber e Luka Bogdan. Il primo – rossazzurro dal 2013 al 2015 – ha già fatto sapere pubblicamente di avere ricevuto proposte da club di Serie A e B. Per Bogdan – che il Catania cedette al Livorno nel 2018 facendo registrare una buona plusvalenza dopo un’ottima annata – il mercato cadetto offre, invece, varie opportunità: Reggina, Lecce, Salernitana e Frosinone secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com. Il futuro di entrambi non sarà sicuramente nell’inferno della C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***