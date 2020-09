MERCATO: scambio Martignago-Barisic, si registra uno stop. Dall’Oglio disposto a ridursi l’ingaggio

Nei giorni scorsi Catania e Teramo hanno provato ad imbastire lo scambio tra Riccardo Martignago e Maks Barisic, tuttavia non c’è intesa tra le parti e l’attaccante (nella foto, ndr) a sorpresa potrebbe non muoversi dalla società abruzzese malgrado percepisca un ingaggio molto importante per la categoria. Ma il mercato è ancora aperto, lo scenario può mutare nei prossimi giorni. Per il momento si registra uno stop nella trattativa.

Lunedì, nel corso della trasmissione Corner, in chiave mercato si è invece parlato del centrocampista Jacopo Dall’Oglio disposto a ridursi l’ingaggio pur di proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna. Richiesta che il Catania starebbe prendendo in considerazione.

