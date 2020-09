MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali dell’ultima settimana

Nella settimana che va da lunedì 7 settembre a domenica 13 si sono concluse ufficialmente diverse operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, l’Avellino ha comunicato gli ingaggi dell’attaccante Riccardo Maniero dal Pescara, del centrocampista Riccardo Burgio in prestito dall’Atalanta e definito uno scambio di prestiti con il Savoia (il centrocampista Domenico Russo passa agli oplontini in cambio dell’attaccante Manuel Penna), liberando il portiere Alessandro Tonti direzione Ravenna.

Ternana e Juve Stabia si sono rafforzate in avanti con gli arrivi rispettivamente di Diego Peralta dal Novara e Francesco Golfo in prestito dal Parma. In settimana gli umbri hanno ceduto con la formula del prestito Gian Marco Nesta (nipote di Alessandro) al Lecco, squadra che ha prelevato anche l’esperto difensore Lino Marzorati dalla Cavese, dove si segnala l’approdo del centrocampista Marco Cuccurullo in prestito dal Benevento. Salutano il girone C i difensori Stefano Scognamillo (Alessandria) e Andrea Signorini, il quale ha firmato la risoluzione del contratto con il Catanzaro ed è in procinto di accasarsi al Gubbio.

Diamante Crispino è il nuovo portiere della Virtus Francavilla, squadra che si è assicurata nuovamente le prestazioni sportive del difensore Luca Sparandeo in prestito dal Benevento. Con la medesima formula di trasferimento la Casertana ha prelevato dalla Sampdoria Cristian Hadziosmanovic, lo scorso anno in forza al Monopoli. I biancoverdi di Beppe Scienza hanno integrato in organico il difensore Francesco Fusco dal Sorrento e l’esterno sinistro ex Rieti Abdoul Razack Guiebre, rinnovando di altri due anni il contratto di Marco Piccinni.

Viterbese e Teramo scommettono sui giovani portieri Riccardo Daga e Ahmed Mejri, “linea verde” anche per il Potenza che si è assicurato il difensore etneo Jonathan Spedalieri in prestito dalla Fiorentina (contratto risolto invece con Talla Souare). Daniele Trasciani, classe 2000, è ufficialmente un nuovo difensore del Teramo, avendo sottoscritto un accordo di durata triennale. Giunge a titolo definitivo dalla Roma. La Paganese ha ingaggiato Riccardo Perazzolo (in prestito dal Pisa) e Andrea Isufaj, attaccante proveniente dal Chievo Verona che ha sottoscritto un biennale, mentre la Turris ha preso il terzino sinistro Ciro Loreto dal Como.

Prosegue il percorso di rinnovamento della Vibonese, che ha ingaggiato il difensore Ruben Falla dal Real Siracusa Belvedere (Eccellenza sicula), il centrocampista Marco Montagno Grillo dal Picerno e gli attaccanti Giacomo Parigi dall’Olbia e Alberto Leone (ex Sicula Leonzio), estendendo di un altro anno il contratto del portiere Riccardo Mengoni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***