MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali di martedì 29 settembre

Nella giornata di martedì 29 settembre si sono concluse diverse operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, il Bari ha definito tre movimenti con il Pordenone: arriva Semenzato, partono in prestito Berra e Scavone. Il club pugliese si è rinforzato ulteriormente a centrocampo con l’innesto dell’ex Carpi Lorenzo Lollo, in arrivo dal Venezia.

Molto attivo nelle ultime ore anche il Monopoli. Il sodalizio biancoverde ha aggiunto ulteriore esperienza al pacchetto arretrato con il rientrante Bastrini mentre a centrocampo la novità è l’ex senese Francesco Vassallo. Desiderio Garufo si trasferisce dalla Reggina al Catanzaro, mentre Tommaso Cancellotti lascia Teramo per approdare a Perugia. Simone Tascone, profilo sondato anche dal Catania, ha accettato la proposta della Turris sottoscrivendo un contratto biennale con il club corallino. Leonardo Perez prolunga con la Virtus Francavilla fino al 2023.

