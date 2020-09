MERCATO: sondato dal Catania, Scognamillo dice sì all’Alessandria

Tra i profili di mercato valutati dal Catania per la difesa spiccava anche il forte giocatore del Trapani Stefano Scognamillo. Vari club di prima fascia di Serie C avevano sondato il roccioso difensore, tra cui l’Avellino. Alla fine, a riuscire a spuntarla è stata una squadra non militante nel girone C di Lega Pro. Si tratta dell’Alessandria. Scognamillo si è legato ai grigi firmando un accordo di durata biennale. I piemontesi confermano di essere protagonisti sul mercato, segno di volere puntare chiaramente al salto in B.

